Явка на выборах в Челябинской области на 10 часов составила 5,67%

СЕГОДНЯ 08:55 2019-09-08T09:01:05+03:00

Большинство участков распахнули двери в 8 утра, а некоторые на час-два раньше.

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Облизберком публикует первые цифры с избирательных участков. На 10:00 в Челябинской области проголосовало 5,67 % избирателей. Напомним, голосование будет идти до 20 часов.

— На выборах работают 426 комплексов обработки избирательных бюллетеней. Электронные ящики для голосования установлены на 97 % избирательных участках в Челябинске, — рассказали в Избирательной комиссии Челябинской области.

Сегодня, 8 сентября, на Южном Урале проходят выборы Губернатора Челябинской области. Помимо этого, в муниципалитетах проходят местные выборы. Так, в Челябинске выбирают депутатов в районные собрания. Из них далее народные избранники сформируют городскую думу.

КП-Челябинск следит за выборами в режиме онлайн. Присоединяйтесь к нашей трансляции. Присылайте фото и истории со своих избирательных участков на почту gazeta174@yandex.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU