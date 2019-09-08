Явка на выборах в Челябинской области на 10 часов составила 5,67%
Облизберком публикует первые цифры с избирательных участков. На 10:00 в Челябинской области проголосовало 5,67 % избирателей. Напомним, голосование будет идти до 20 часов.
— На выборах работают 426 комплексов обработки избирательных бюллетеней. Электронные ящики для голосования установлены на 97 % избирательных участках в Челябинске, — рассказали в Избирательной комиссии Челябинской области.
Сегодня, 8 сентября, на Южном Урале проходят выборы Губернатора Челябинской области. Помимо этого, в муниципалитетах проходят местные выборы. Так, в Челябинске выбирают депутатов в районные собрания. Из них далее народные избранники сформируют городскую думу.
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ИСТОЧНИК KP.RU