2019-09-08T09:58:38+03:00
Общество

Жительница Челябинска пришла на выборы в сомбреро

Такой необычный наряд она выбрала не случайно
Валентина ВАГАНОВА
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Буэнос диас!Буэнос диас!Фото: СОЦСЕТИ
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Выборы в разгаре. Уже тысячи южноуральцев опустили бюллетень в урну. Явка на 10:00 составила 5,67%. Некоторые избиратели подошли к выборам творчески. Так, челябинка Ирина пришла на участок в сомбреро.

Буэнос диас! Мы уже сходили на #выборы2019. Как тревел-блогер я хочу, чтоб #Челябинск притягивал туристов не только во время чемпионатов и саммитов. P.S. несколько человек сказали, что шляпа классная, — написала креативная избирательница в соцсетях.

В Челябинске избиратели нередко заморачиваются и приходят на выборы в неожиданных образах. Так, как-то гражданский долг исполнил даже Человек-паук.

Дама в сомбреро.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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