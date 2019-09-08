Жительница Челябинска пришла на выборы в сомбреро
Выборы в разгаре. Уже тысячи южноуральцев опустили бюллетень в урну. Явка на 10:00 составила 5,67%. Некоторые избиратели подошли к выборам творчески. Так, челябинка Ирина пришла на участок в сомбреро.
— Буэнос диас! Мы уже сходили на #выборы2019. Как тревел-блогер я хочу, чтоб #Челябинск притягивал туристов не только во время чемпионатов и саммитов. P.S. несколько человек сказали, что шляпа классная, — написала креативная избирательница в соцсетях.
В Челябинске избиратели нередко заморачиваются и приходят на выборы в неожиданных образах. Так, как-то гражданский долг исполнил даже Человек-паук.
Дама в сомбреро.
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ИСТОЧНИК KP.RU