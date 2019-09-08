В гимназии Челябинска проводят благотворительную ярмарку, чтобы собрать деньги онкобольному ученику
Это добрая традиция школы №63. Ежегодно, в сентябре, здесь проводится благотворительная ярмарка. Дети и родители приготовили товары своими руками и распродают их за символическую цену. Приобретая их, челябинцы помогают учащемуся 8 класса, у мальчика онкология. Подробности неизвестны — родители не афишируют ситуацию. Так, например, 7б собрал 1990 рублей.
— Школьники также приготовили развлекательную программу. Скоро начнется конкурс костюмов и дефиле «Праздник осени», — сообщает корреспондент КП-Челябинск с ярмарки.
Гимназия №63 с экономическим уклоном. Наталья Котова преподавала тут раньше физику и астрономию. Все дети, начиная с 5 класса, участвуют в экономических играх. Благотворительная ярмарка — это одна из таких игр.
Благотворительная ярмарка в гимназии Челябинска.Жанна Чубенко
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