В гимназии Челябинска проводят благотворительную ярмарку, чтобы собрать деньги онкобольному ученику

СЕГОДНЯ 11:30 2019-09-08T11:33:18+03:00

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Это добрая традиция школы №63. Ежегодно, в сентябре, здесь проводится благотворительная ярмарка. Дети и родители приготовили товары своими руками и распродают их за символическую цену. Приобретая их, челябинцы помогают учащемуся 8 класса, у мальчика онкология. Подробности неизвестны — родители не афишируют ситуацию. Так, например, 7б собрал 1990 рублей.

— Школьники также приготовили развлекательную программу. Скоро начнется конкурс костюмов и дефиле «Праздник осени», — сообщает корреспондент КП-Челябинск с ярмарки.

Гимназия №63 с экономическим уклоном. Наталья Котова преподавала тут раньше физику и астрономию. Все дети, начиная с 5 класса, участвуют в экономических играх. Благотворительная ярмарка — это одна из таких игр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/730790" frameborder="0"></iframe> Благотворительная ярмарка в гимназии Челябинска.Жанна Чубенко

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ИСТОЧНИК KP.RU