2019-09-08T12:55:16+03:00
Общество

На избирательном участке в Челябинске КОИБ не принимает бюллетени

Об этом сообщают избиратели
Андрей АБРАМОВВалентина ВАГАНОВА
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Избирателям выдают новые, правильно подписанные бюллетени.Избирателям выдают новые, правильно подписанные бюллетени.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В школе №45, на 609-ом избирательном участке, поставили комплекс обработки избирательных бюллетеней. Это такая автоматизированная урна, которая сразу считает голоса. На каждом бюллетене стоит подпись председателя избирательной комиссии. Но председатель расписался неправильно — вышел за границы, и теперь КОИБ не принимает бюллетень, выталкивает назад, показывая, что он заполнен с ошибкой.

— Избирательная комиссия забирает у людей бюллетени и выдает новые, правильно подписанные. Но старые уничтожать отказываются. Я попросила порвать свой бюллетень — не стали. Сказали, вечером после закрытия участка аннулируют. Что вообще происходит? Это нормально? — рассказала корреспонденту КП-Челябинск Ольга.

Напомним, сегодня, 8 сентября, в Челябинской области проходят выборы губернатора и районных депутатов. На 12:00 явка избирателей составила 16,70 %. Это более 430 тысяч человек. На портале Nashvybor2019.ru можно следить за ходом голосования на избирательных участках в режиме онлайн.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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