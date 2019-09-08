Около 700 тысяч жителей Челябинской области проголосовали на выборах

СЕГОДНЯ 13:30 2019-09-08T13:34:03+03:00

Большего всего избирателей пока пришло в Уйском районе.

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По данным облизберкома, на 14:00 проголосовало 26,87 процентов избирателей. Это около 700 тысяч южноуральцев.

Лидерами по явке являются Уйский район (41,48%), Нагайбакский (40,93%) и Пластовский (39,57%). Меньше всего избирателей пришло на участки в Озерске и Златоусте. Явка здесь едва перешагнула 20-процентный порог.

Как сообщил председатель облизбиркома Сергей Обертас, выборы губернатора Челябинской области проходят без нарушений.

Напомним, сегодня, 8 сентября, Челябинская область выбирает губернатора и районных депутатов. Участки работают до 20 часов. Вы еще можете успеть сделать свой выбор.

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ИСТОЧНИК KP.RU