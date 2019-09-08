Заключенные проголосовали на выборах в Челябинской области

СЕГОДНЯ 13:57 2019-09-08T14:02:50+03:00

Явка на таких избирательных участках обычно почти стопроцентная. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области

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В южноуральских СИЗО тоже сегодня проходят выборы. Отдать свой голос на выборах губернатора Челябинской области могут граждане, которых содержат в следственных изоляторах. Те, кто находится в колонии, по закону голосовать не могут.

— Всего около 1500 человек имеют право голоса в СИЗО Челябинской области. Явка на таких избирательных участках близка к 100%, — рассказали в ГУФСИН России по Челябинской области.

Ход голосования в СИЗО сегодня проверила омбудсмен Маргарита Павлова.

Также выборы проходят в поселке Октябрьский на участке для тех, кого суд приговорил к принудительным работам. Там около 80 избирателей.

В Октябрьском голосуют те, кого суд приговорил к принудительным работам.Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU