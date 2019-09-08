На выборах в Челябинской области явка избирателей на 16 часов составила 33,47%

СЕГОДНЯ 15:06 2019-09-08T15:47:45+03:00

На участки пришли более 870 тысяч южноуральцев

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Свежие данные от избирательной комиссии Челябинской области. На 16:00 проголосовали 33,47 процентов избирателей. Это значит, что на участки добрались более 870 тысяч человек.

— Избирком создает все условия для организации голосования маломобильных граждан. На шести участках работают сурдопереводчики, 60 участков оснащены специальными кабинами, все избирательные участки снабжены трафаретами для голосования маломобильных граждан, брошюрами с информацией о кандидатах, напечатанными увеличенным шрифтом и рельефным шрифтом Брайля, — сообщили в облизберкоме.

Активнее всех голосуют Уйский, Троицкий и Нагайбакский районы. В Челябинске в лидерах голосования Ленинский район, в аутсайдерах — Центральный.

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ИСТОЧНИК KP.RU