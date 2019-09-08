Житель Кургана скончался на выборах

СЕГОДНЯ 15:33 2019-09-08T15:39:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 8 сентября, в селе Луговое Целинного района во время выборов произошла трагедия. На избирательном участке внезапно стало плохо 90-летнему пенсионеру. Ему вызвали «скорую». Медики примчались за несколько минут, но спасти дедушку не удалось. Об инциденте сообщили сразу несколько крупных городских СМИ.

— По предварительным данным, у пожилого человека случилась острая сердечно-сосудистая недостаточность, — сообщили журналистам в администрации района.

Проголосовать 90-летний избиратель не успел. Его бюллетень специальным образом опечатают.

По словам родных дедушки, ему нездоровилось еще с утра. Но он выпил лекарства и пошел голосовать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU