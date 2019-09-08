Житель Кургана скончался на выборах
Сегодня, 8 сентября, в селе Луговое Целинного района во время выборов произошла трагедия. На избирательном участке внезапно стало плохо 90-летнему пенсионеру. Ему вызвали «скорую». Медики примчались за несколько минут, но спасти дедушку не удалось. Об инциденте сообщили сразу несколько крупных городских СМИ.
— По предварительным данным, у пожилого человека случилась острая сердечно-сосудистая недостаточность, — сообщили журналистам в администрации района.
Проголосовать 90-летний избиратель не успел. Его бюллетень специальным образом опечатают.
По словам родных дедушки, ему нездоровилось еще с утра. Но он выпил лекарства и пошел голосовать.
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ИСТОЧНИК KP.RU