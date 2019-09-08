В Челябинской области на выборы пришли Дед Мороз и заяц

СЕГОДНЯ 16:23 2019-09-08T16:23:42+03:00

Волшебник и косолапый тоже сделали свой выбор. А вы уже проголосовали? Фото: vk.com/Копейск [В]Теме

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В Копейске на избирательный участок прибыл Дед Мороз. И как ни побоялся растаять — за окном-то +16? Компанию ему составил белый заяц. Сказочные герои не только подняли настроение всем присутствующим, но и отдали свои голоса.

Фото необычных избирателей выложили в соцсетях.

— Копейск суровый город, голосуют даже зайцы и Дед Мороз, — написал автор снимка.

В Челябинске избиратели тоже креативят. Одна из жительниц пришла голосовать в сомбреро.

Кстати, избирательные участки закроются меньше, чем через два часа. По последним данным, в области проголосовали больше 870 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU