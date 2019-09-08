Количество избирателей в Челябинской области перевалило за миллион
Избирательные участки вот-вот закроются. Облизберком опубликовал сведения по явке на 18:00 — проголосовали 36,46% избирателей. Свой выбор сделали 1 миллион 2 тысячи 624 южноуральца. Напомним, что на выборах в 2014 году в это время явка составляла 33,98%. Жители Челябинской области стали голосовать активнее.
По-прежнему самая высокая явка в Нагайбакском и Уйском районах. А самая низкая — в Озерске.
В самом Челябинске по количеству проголосовавших лидирует Ленинский район — 36,80%.
В 20 часов в урну на избирательных участках упадет последний бюллетень. Если еще не проголосовали, но хотите, бегом на участок!
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ИСТОЧНИК KP.RU