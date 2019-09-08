Итоги выборов губернатора Челябинской области 2019: появились первые официальные подсчеты

СЕГОДНЯ 20:27 2019-09-08T20:36:09+03:00

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Оглашены первые официальные подсчеты голосования на выборах губернатора Челябинской области 2019. С большим отрывом лидирует действующий глава региона Алексей Текслер. На данный момент у него 77,02% голосов. Об этом сообщает Центризбирком. О том, что Текслер набрал наибольшее количество голосов, говорили и данные экзитполов.

Пока у Константина Нациевского — 11,09% голосов, Виталия Пашина — 6,11%, Алексей Севастьянов и Сергей Смышляев получили — по 1,71%. Бюллетени продолжают подсчитывать, цифры будут меняться.

Цифры еще изменятся. Фото: Центризбирком

Напомним, 8 сентября, южноуральцы выбирали губернатора Челябинской области. Кроме того, в муниципалитетах проходили местные выборы. Свой гражданский долг выполнили более 1,1 млн человек. Явка на 19:30 составила 42,35 % избирателей. Гражданская активность южноуральцев выросла по сравнению с прошлыми губернаторскими выборами. Тогда явка составила 33,98%.

Уже ясно, что второго тура выборов не будет. Поскольку Алексей Текслер набрал по предварительным итогам больше 50% голосов.

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ИСТОЧНИК KP.RU