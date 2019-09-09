2019-09-09T05:36:42+03:00
Общество

В Зауралье шестой день ищут 17-летнюю девушку

Она пошла на учебу и пропала
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Пропала Лиза Кузнецова. Фото: поисково-спасательный отряд "Азимут".Пропала Лиза Кузнецова. Фото: поисково-спасательный отряд "Азимут".
Изменить размер текста:

3 сентября Лиза Кузнецова ушла в техникум, но на занятиях не появилась. До настоящего времени она не вернулась домой и на связь не выходила. Мобильный телефон отключен. С собой у нее не было ни денег, ни документов.

Девушка проживает в поселке Лебяжье Курганской области. Ей 17 лет. Рост 160 см. Волосы русые. Телосложение плотное.

Была одета в спортивный костюм темно-синего цвета. На мастерке — вставки бирюзового и белого цветов. Кроссовки черные.

Девушку ищут четыре группы волонтеров, но пока результатов нет.

Всех, кто что-либо знает о Лизе, просят сообщать по телефонам службы спасения 112 и поискового отряда «Азимут» 8(919)-586-55-01.

Девушка ушла в техникум и пропала.

Девушка ушла в техникум и пропала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Возле детского лагеря в Магнитогорске бродят медведи
Итоги выборов губернатора Челябинской области 2019: появились первые официальные подсчеты
Количество избирателей в Челябинской области перевалило за миллион
В Челябинской области на выборы пришли Дед Мороз и заяц
Житель Кургана скончался на выборах
На выборах в Челябинской области явка избирателей на 16 часов составила 33,47%
Заключенные проголосовали на выборах в Челябинской области
Около 700 тысяч жителей Челябинской области проголосовали на выборах
На избирательном участке в Челябинске КОИБ не принимает бюллетени
В Челябинске на видео засняли торнадо
В гимназии Челябинска проводят благотворительную ярмарку, чтобы собрать деньги онкобольному ученику
В Челябинской области проголосовало уже 16,70% избирателей
Жительница Челябинска пришла на выборы в сомбреро