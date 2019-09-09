В Зауралье шестой день ищут 17-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 05:36 2019-09-09T05:36:42+03:00

Она пошла на учебу и пропала

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3 сентября Лиза Кузнецова ушла в техникум, но на занятиях не появилась. До настоящего времени она не вернулась домой и на связь не выходила. Мобильный телефон отключен. С собой у нее не было ни денег, ни документов.

Девушка проживает в поселке Лебяжье Курганской области. Ей 17 лет. Рост 160 см. Волосы русые. Телосложение плотное.

Была одета в спортивный костюм темно-синего цвета. На мастерке — вставки бирюзового и белого цветов. Кроссовки черные.

Девушку ищут четыре группы волонтеров, но пока результатов нет.

Всех, кто что-либо знает о Лизе, просят сообщать по телефонам службы спасения 112 и поискового отряда «Азимут» 8(919)-586-55-01.

Девушка ушла в техникум и пропала.

ИСТОЧНИК KP.RU