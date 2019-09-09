В Зауралье шестой день ищут 17-летнюю девушку
3 сентября Лиза Кузнецова ушла в техникум, но на занятиях не появилась. До настоящего времени она не вернулась домой и на связь не выходила. Мобильный телефон отключен. С собой у нее не было ни денег, ни документов.
Девушка проживает в поселке Лебяжье Курганской области. Ей 17 лет. Рост 160 см. Волосы русые. Телосложение плотное.
Была одета в спортивный костюм темно-синего цвета. На мастерке — вставки бирюзового и белого цветов. Кроссовки черные.
Девушку ищут четыре группы волонтеров, но пока результатов нет.
Всех, кто что-либо знает о Лизе, просят сообщать по телефонам службы спасения 112 и поискового отряда «Азимут» 8(919)-586-55-01.
Девушка ушла в техникум и пропала.
ИСТОЧНИК KP.RU