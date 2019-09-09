2019-09-09T05:50:39+03:00
Общество

Возле детского лагеря в Магнитогорске бродят медведи

Видели их и возле аэропорта
Ирина КАРЕЛИНА
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Следы медведя возле детского лагеря. Фото: Андрей Поздышев.Следы медведя возле детского лагеря. Фото: Андрей Поздышев.
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Утром 8 сентября житель Магнитогорска Михаил Черепанов увидел возле аэропорта медвежонка. О звере он предупредил горожан в группе «ВКонтакте». В ответ пользователи соцсети написали, что тоже повстречали его. Да не одного.

— Мы в той стороне видели его вместе с мамой, — прокомментировала Екатерина Сергеева.

— А нам они дорогу перебегали, — написал Михаил Черепанов.

— В деревне Тупаково их в лесах тоже видели. На самом деле страшно, так как многие за грибами выезжают сейчас, — написала Оксана Налетова.

Сфотографировать самих медведей пока не удалось. Но есть снимки их следов. Несколько фото сделано возле забора лагеря «Горное ущелье» и на тропе от лагеря до скалы Слон. Детей в лагере сейчас нет. Но по тропинке мимо него часто гуляют семьи и бегают поклонники здорового образа жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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