Пассажиры челябинского трамвая хором спели «Катюшу»

СЕГОДНЯ 06:11 2019-09-09T06:12:16+03:00

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Субботним вечером после празднования Дня города челябинцы возвращались домой в отличном настроении. Пассажиры трамвая третьего маршрута устроили настоящий концерт. Полный вагон хором запевал песни. Жители Металлургического района — и молодежь, и взрослые люди — пели, не стесняясь, улыбались и радовались празднику. Видео попало в соцсети. На одном из них пассажиры дружно исполняют «Бабарейку» группы «Жуки», на другом — военную «Катюшу».

— Хор ЧМЗ, — назвали видео интернет-пользователи.

— Это мой вагон и моя смена. Молодцы ребята! Там было еще веселее по мере заполнения вагона, — написала в группе «Челябинский транспорт» водитель трамвая Юлия Якубович.

Пассажиры пели и снимали друг друга на телефон. Кадр из видео

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ИСТОЧНИК KP.RU