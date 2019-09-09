Итоги выборов губернатора Челябинской области 2019: обработаны почти все бюллетени

СЕГОДНЯ 06:21 2019-09-09T06:24:38+03:00

Совсем скоро официально станет известно имя победителя на выборах губернатора Челябинской области 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

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Комиссии на участках не спали ночь и считали голоса. На данный момент обработано 98,35% бюллетеней. Об этом сообщает Центризбирком. Цифры распределились таким образом:

— Алексей Текслер — 69,45%;

— Константин Нациевский — 11,99%;

— Виталий Пашин — 8,82%;

— Сергей Смышляев — 3,24%;

— Алексей Севастьянов — 3,16%.

Второго тура выборов не будет. Потому что Алексей Текслер набрал по предварительным итогам выборов губернатора Челябинской области 2019 больше 50% голосов.

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ИСТОЧНИК KP.RU