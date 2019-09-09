2019-09-09T06:24:38+03:00
Общество

Итоги выборов губернатора Челябинской области 2019: обработаны почти все бюллетени

За Алексея Текслера проголосовала большая часть южноуральцев
Валентина ВАГАНОВА
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Совсем скоро официально станет известно имя победителя на выборах губернатора Челябинской области 2019Совсем скоро официально станет известно имя победителя на выборах губернатора Челябинской области 2019Фото: Олег УКЛАДОВ
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Комиссии на участках не спали ночь и считали голоса. На данный момент обработано 98,35% бюллетеней. Об этом сообщает Центризбирком. Цифры распределились таким образом:

— Алексей Текслер — 69,45%;

— Константин Нациевский — 11,99%;

— Виталий Пашин — 8,82%;

— Сергей Смышляев — 3,24%;

— Алексей Севастьянов — 3,16%.

Второго тура выборов не будет. Потому что Алексей Текслер набрал по предварительным итогам выборов губернатора Челябинской области 2019 больше 50% голосов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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