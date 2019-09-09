В Челябинске Алексей Текслер пригласил журналистов в рабочую поездку

СЕГОДНЯ 06:25 2019-09-09T06:25:28+03:00

Алексей Текслер с супругой и сыном на избирательном участке в родной школе. Фото: gubernator74.ru

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На выборах губернатора в Челябинской области самовыдвиженец Алексей Текслер набрал 69,44% голосов — это данные на 06.00 понедельника, 9 сентября. К тому часу было обработано 98,34% протоколов, в голосовании приняли участие 45,31% избирателей Южного Урала.

Поздно ночью после выборов Алексей Текслер прибыл в свой штаб. Журналистам он сообщил, что явка в регионе стала выше, чем он прогнозировал. Значит, у жителей Южного Урала есть большой запрос на перемены. И активности губернатор снижать не намерен, рабочие поездки по региону он продолжит — слишком много задач.

Напомним, что Алексей Текслер с супругой голосовали на избирательном участке, расположенном в его школе №92, в Металлургическом районе города Челябинска. После Алексей Текслер прогулялся с семьей по району, показал свой двор и дом, где когда-то жил.

ИСТОЧНИК KP.RU