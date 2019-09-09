2019-09-09T06:40:34+03:00
Общество

Житель Челябинска продает шампунь для водителей маршруток

Торговец развеселил очевидцев
Ирина КАРЕЛИНА
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Парень продает шампунь водителям маршруток прямо на дороге в Челябинске. Фото: vk.com/leninskiybroПарень продает шампунь водителям маршруток прямо на дороге в Челябинске. Фото: vk.com/leninskiybro
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Однако, забавный стартап. Либо ребята проспорили друзьям, и поэтому устроили такую странную акцию. Они позабавили очевидцев, а потом и пользователей соцсети. Дело было в Ленинском районе Челябинска.

— Интересную ситуацию увидела сегодня на остановке «Авроре». Стоят двое парней, пытаются продать шампунь от перхоти водителям маршрутки, — написала девушка в группе «Подслушано Ленинский район Челябинск» в ВК и выложила фото.

Подписчики паблика посмеялись вместе с ней.

— «Здравствуйте, я представитель компании «Орифлейм», — придумала подпись к снимку Ирина Голубева.

А Константин Григорьев добавил хештег #ЛенинскийБезПерхоти.

Торгуют прямо на сотановке. Фото: vk.com/leninskiybro

Торгуют прямо на сотановке. Фото: vk.com/leninskiybro

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ИСТОЧНИК KP.RU

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