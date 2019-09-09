Житель Челябинска продает шампунь для водителей маршруток
Однако, забавный стартап. Либо ребята проспорили друзьям, и поэтому устроили такую странную акцию. Они позабавили очевидцев, а потом и пользователей соцсети. Дело было в Ленинском районе Челябинска.
— Интересную ситуацию увидела сегодня на остановке «Авроре». Стоят двое парней, пытаются продать шампунь от перхоти водителям маршрутки, — написала девушка в группе «Подслушано Ленинский район Челябинск» в ВК и выложила фото.
Подписчики паблика посмеялись вместе с ней.
— «Здравствуйте, я представитель компании «Орифлейм», — придумала подпись к снимку Ирина Голубева.
А Константин Григорьев добавил хештег #ЛенинскийБезПерхоти.
Торгуют прямо на сотановке. Фото: vk.com/leninskiybro
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ИСТОЧНИК KP.RU