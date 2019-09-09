2019-09-09T06:52:18+03:00
Происшествия

«Метров пять протащило на капоте»: в центре Челябинска иномарка сбила пешехода

Пострадавшего на «скорой» увезли в больницу
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Авария произошла в центре города.Авария произошла в центре города.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

ДТП произошло поздно вечером, 8 сентября, на пересечении улиц Сони Кривой и Энгельса. По словам очевидцев, иномарка сбила парня на пешеходном переходе.

— Метров пять протащило на капоте его. Прохожие «скорую» вызвали сразу же. Наверное, весь в переломах, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск свидетель происшествия.

Пострадавшего увезли в больницу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пострадавшего увезли в больницу.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По снимкам с места аварии видно, что у иномарки разбито лобовое стекло с водительской стороны. Помимо медиков на месте работали сотрудники МЧС.

У автомобиля разбито лобовое стекло. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У автомобиля разбито лобовое стекло.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Обстоятельства и причины аварии выясняют госавтоинспекторы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Челябинска продает шампунь для водителей маршруток
В Челябинске Алексей Текслер пригласил журналистов в рабочую поездку
Итоги выборов губернатора Челябинской области 2019: обработаны почти все бюллетени
Пассажиры челябинского трамвая хором спели «Катюшу»
Возле детского лагеря в Магнитогорске бродят медведи
В Зауралье шестой день ищут 17-летнюю девушку
Итоги выборов губернатора Челябинской области 2019: появились первые официальные подсчеты
Количество избирателей в Челябинской области перевалило за миллион
В Челябинской области на выборы пришли Дед Мороз и заяц
Житель Кургана скончался на выборах
На выборах в Челябинской области явка избирателей на 16 часов составила 33,47%
Заключенные проголосовали на выборах в Челябинской области
Около 700 тысяч жителей Челябинской области проголосовали на выборах
На избирательном участке в Челябинске КОИБ не принимает бюллетени
В Челябинске на видео засняли торнадо
В гимназии Челябинска проводят благотворительную ярмарку, чтобы собрать деньги онкобольному ученику
В Челябинской области проголосовало уже 16,70% избирателей
Жительница Челябинска пришла на выборы в сомбреро