«Метров пять протащило на капоте»: в центре Челябинска иномарка сбила пешехода
ДТП произошло поздно вечером, 8 сентября, на пересечении улиц Сони Кривой и Энгельса. По словам очевидцев, иномарка сбила парня на пешеходном переходе.
— Метров пять протащило на капоте его. Прохожие «скорую» вызвали сразу же. Наверное, весь в переломах, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск свидетель происшествия.
Пострадавшего увезли в больницу.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
По снимкам с места аварии видно, что у иномарки разбито лобовое стекло с водительской стороны. Помимо медиков на месте работали сотрудники МЧС.
У автомобиля разбито лобовое стекло.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Обстоятельства и причины аварии выясняют госавтоинспекторы.
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ИСТОЧНИК KP.RU