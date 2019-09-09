«Метров пять протащило на капоте»: в центре Челябинска иномарка сбила пешехода

СЕГОДНЯ 06:50 2019-09-09T06:52:18+03:00

Пострадавшего на «скорой» увезли в больницу

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ДТП произошло поздно вечером, 8 сентября, на пересечении улиц Сони Кривой и Энгельса. По словам очевидцев, иномарка сбила парня на пешеходном переходе.

— Метров пять протащило на капоте его. Прохожие «скорую» вызвали сразу же. Наверное, весь в переломах, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск свидетель происшествия.

Пострадавшего увезли в больницу.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По снимкам с места аварии видно, что у иномарки разбито лобовое стекло с водительской стороны. Помимо медиков на месте работали сотрудники МЧС.

У автомобиля разбито лобовое стекло.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Обстоятельства и причины аварии выясняют госавтоинспекторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU