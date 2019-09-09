2019-09-09T07:53:05+03:00
Общество

У магазина в Челябинской области заметили ядовитую гадюку

Змея кидалась на людей
Валентина ВАГАНОВА
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Укус гадюки смертельно опасен. Фото: vk.com/Подслушано НязепетровскУкус гадюки смертельно опасен. Фото: vk.com/Подслушано Нязепетровск
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Жители Нязепетровска обнаружили в центре города гадюку. Она прилегла погреться на солнышке возле магазина. Снимок с ядовитой змеей выложили в местный паблик во «ВКонтакте». Его автор пишет, что змея кидалась, но, к счастью, не укусила, только припугнула.

Пользователи сразу вспомнили недавний случай в Сосновском районе. Его житель скончался от укуса гадюки, потому что в больнице не оказалось противоядия. Некоторые нязепетровцы написали, что теперь будут внимательнее смотреть под ноги, и объяснят детям, что к змеям подходить нельзя.

Были и неожиданные ответы — по-уральски суровые.

— Я каждый день по две штуки за забор выкидываю... главное не злить, — написала Юлия.

— Ну и что, теперь обкакаться и не жить? У меня в огороде каждые 2-3 дня бои без правил, соседские кошки или коты этих змей гоняют, вы бы видели ночной «Мортал Комбат», порой кровь стынет в жилах... Мышей нынче много, как следствие, и змей. Они вас не тронут, у вас итак преимущество. Без паники, дайте им уползти. Они сами боятся вас, — добавил Марсель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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