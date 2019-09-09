2019-09-09T08:59:40+03:00
Общество

Многодетный отец, которому дали условный срок за мошенничество, сможет оставить приемных детей

Но их счета начнет контролировать государство
Лидия ПЕСКОВА
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Игорь Мотыгин настаивает на том, что тратил деньги исключительно на детей.Игорь Мотыгин настаивает на том, что тратил деньги исключительно на детей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Многодетному отцу из Октябрьского района Игорю Мотыгину, которого в мае этого года дали условный срок за мошенничество с деньгами подопечных, все-таки разрешили продолжить воспитание приемных детей. Пятеро мальчиков 12-16 лет останутся жить в семье, однако за их деньгами будет следить государство.

— Так как дети привыкли к семье, министерство социальных отношений не стало забирать их в интернат. Но мальчикам заведут номинальные счета, за тратами с которых будет следить государство. Кроме того, теперь я должен отчитываться о тратах на детей не каждый год, а каждый месяц, — рассказал КП-Челябинск Игорь Мотыгин.

Напомним, Игорь Мотыгин известен тем, что воспитал 60 приемных мальчишек. В мае 2019 года он получил условный срок за то, что 2,5 года снимал деньги со счетов детей, обещая переложить их в другой банк под высокий процент, а на самом деле их тратил. По словам Мотыгина, все траты шли исключительно на подопечных ребят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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