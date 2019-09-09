2019-09-09T09:08:29+03:00
Происшествия

В Челябинской области осудили заведующую детсадом, которая выписывала себе премии

Ей дали два года условно
Валентина ВАГАНОВА
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Заведующая присвоила себе 23 тысячи рублей.Заведующая присвоила себе 23 тысячи рублей.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Карабаше суд вынесен приговор бывшей заведующей детским садом. Ее признали виновной в присвоение денег. Суд установил, что руководитель выписывала себе премии. Хотя по закону премировать ее мог только начальник управления образования города. Таким способом заведующая присвоила себе 23 тысячи рублей.

— В ходе предварительного следствия обвиняемая свою вину полностью признала, причиненный ущерб возместила в добровольном порядке, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Суд назначил виновной два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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