2019-09-09T09:38:04+03:00
Общество

Прокуратура оштрафовала организатора квестов в Челябинской области

Помещение для игр было небезопасным для посетителей
Валентина ВАГАНОВА
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Пути эвакуации были загромождены.Пути эвакуации были загромождены.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Магнитогорске предприниматель заплатит штраф за нарушения норм пожарной безопасности в здании для квестов WonderLand. Оно расположено по улице Октябрьская.

Проверка прокуратуры показала, что предприниматель не утвердил инструкцию о мерах пожарной безопасности, в подсобке и в коридоре складировались горючие материалы: деревянные конструкции, пакеты с бумагой. Пути эвакуации были загромождены. А в квест-комнате висел огнетушитель, срок использования которого истек.

— Прокурором возбуждено дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». По результатам рассмотрения которого предпринимателю назначен штраф в 20 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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