Пара из Челябинска победила в телешоу «Четыре свадьбы» и поедет в Париж

СЕГОДНЯ 09:49 2019-09-09T09:50:58+03:00

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Валентина и Максим Ширкины из Челябинска победили в проекте «Четыре свадьбы» телеканала «Пятница», сообщает Hornews.com.

Суть проекта в том, что невесты ходят на торжество друг к другу и ставят своим соперницам оценки за качество еды, оформление зала, за платье невесты. Побеждает тот, у кого выше балл.

Валентина и Максим Ширкины. Фото: из личного архива.

Наша землячка устроила свадьбу в классическом стиле в банкетном зале за городом. Правда, вместо свадебного каравая молодые откусывали клубнику со сливками. Другие девушки устроили цирковую свадьбу, байк-свадьбу на базе отдыха и вечеринку в клубе. Свадьба челябинцев получила самый высокий балл. В качестве приза от телеканала «Пятница» молодожены отправятся в романтическое путешествие. Куда, влюбленные могли решить сами. Ширкины выбрали поездку в Париж.

Валентина работает оценщиком ювелирных изделий, ее муж Максим — помощник машиниста. Пара познакомилась в интернете.

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ИСТОЧНИК KP.RU