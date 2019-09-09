Четверо жителей Челябинской области ответят в суде за заказное убийство бизнесмена

СЕГОДНЯ 10:09 2019-09-09T10:09:50+03:00

Один из обвиняемых был его партнером по бизнесу

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В Магнитогорске будут судить четырех жителей за убийство местного предпринимателя. По версии следствия, один из обвиняемых семь лет назад организовал совместный бизнес с убитым. Но между партнерами вдруг возникли разногласия — не смогли договориться, как делить прибыль.

Из-за этого предприниматель не раз подавал в суд на обвиняемого. Тот, не желая нести убытки, решил избавиться от партнера по бизнесу. Предложил знакомому за 850 тысяч организовать похищение и убийство.

— Обвиняемые приобрели одежду, схожую с формой сотрудников правоохранительных органов. Похитили с припаркованного на улице автомобиля номера, установили на свою машину и ранним утром напали на потерпевшего у подъезда его дома, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Потерпевшему удалось вырваться. Он забежал в подъезд дома, но его догнали и изрезали ножом. От полученных ранений он скончался на месте.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU