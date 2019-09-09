«Сухой Порт Южноуральский» развернет агрохаб для поставок продовольственных товаров в Китай

СЕГОДНЯ 10:27 2019-09-09T10:31:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Более быстрый и дешевый путь доставки грузов поможет увеличить объемы агроэкспорта. В минсельхозе Челябинской области провели встречу аэроэкспортеров с представителями «РЖД» и новой дочерней структуры ООО «Сухой Порт Южноуральский», созданной на базе ТЛК «Южноуральский».

Исполняющий обязанности заместителя министра сельского хозяйства Александр Раевский отметил, что перед агрокомплексом региона стоит задача в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» к 2024 году почти в три раза увеличить объемы экспорта продовольствия, с 108,4 млн долларов, достигнутых в 2018 году, до 292 млн долларов. Объем экспортируемой продукции увеличат и другие регионы. Возросший поток грузов может создать трудности в транспортировке. В этом отношении Челябинская область имеет конкурентные преимущества: через ТЛК «Южноуральский» грузы, в частности, в Китай, можно доставлять в 2-3 раза быстрее. В соответствии с поручением главы региона Алексея Текслера, региональный минсельхоз проводит работу по расширению экспортных возможностей.

«На площадке ТЛК «Южноуральский» мы планируем организовать новый логистический поток, который позволит реализовать экспортный потенциал производителям пищевой продукции», — отметил Александр Ворошнин, начальник Южно-Уральского территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД».

— В настоящее время ТЛК «Южноуральский» на 100% принадлежит государству, для управления комплексом создано ООО «Сухой Порт Южноуральский». Первостепенная наша задача — развернуть ситуацию лицом к поставщикам, — рассказал генеральный директор OОО «Сухой Порт Южноуральский» Максим Царев. — Терминал находится в 70 км от границы с Казахстаном, рядом — таможенный переход. Таможенную зону мы сделаем на самом терминале, чтобы сократить время на таможенную обработку. Дорога до ТЛК — это федеральная трасса, которая в проекте мультимодальных центров РФ подлежит расширению. Будет четырехполосная дорога от Челябинска до Троицка.

По словам представителя РЖД, в Китае в ближайшее время будет открыто еще шесть свободных экономических зон. Актуальной задачей для предпринимателей и для операторов перевозок является поиск доступа к ним.

На правах рекламы.