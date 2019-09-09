Молоденькую пассажирку самолета оштрафовали в Челябинске за курение в туалете

СЕГОДНЯ 10:33 2019-09-09T10:33:36+03:00

Девушка не смогла дотерпеть до земли и затянула сигарету в небе

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Рейс «Москва-Челябинск» в минувшее воскресенье, 8 сентября, на Южном Урале встречали с полицией. Экипаж вызвал силовиков, чтобы составить протокол на курившую в туалете молоденькую пассажирку.

— 21-летняя жительница Челябинской области закурила сигарету прямо на высоте. Из-за этого в туалете сработали датчики задымления, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

За нарушение правил поведения на борту воздушного судна даму оштрафовали.

Не так давно таким же образом наказали челябинца, который курил в туалете электронную сигарету. Преступление в туалетной кабинке выдали датчики задымления.

Штраф за курение в самолете составляет от 500 рублей до 1,5 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU