Молоденькую пассажирку самолета оштрафовали в Челябинске за курение в туалете
Рейс «Москва-Челябинск» в минувшее воскресенье, 8 сентября, на Южном Урале встречали с полицией. Экипаж вызвал силовиков, чтобы составить протокол на курившую в туалете молоденькую пассажирку.
— 21-летняя жительница Челябинской области закурила сигарету прямо на высоте. Из-за этого в туалете сработали датчики задымления, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.
За нарушение правил поведения на борту воздушного судна даму оштрафовали.
Не так давно таким же образом наказали челябинца, который курил в туалете электронную сигарету. Преступление в туалетной кабинке выдали датчики задымления.
Штраф за курение в самолете составляет от 500 рублей до 1,5 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU