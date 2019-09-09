2019-09-09T10:41:28+03:00
Общество

В школе Челябинска родителям пригрозили 5-тысячным штрафом за отказ от Манту

В минздраве прокомментировали ситуацию
Валентина ВАГАНОВА
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Штрафовать за отказ от прививок или пробы Манту нельзя.Штрафовать за отказ от прививок или пробы Манту нельзя.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Челябинцы пожаловались, что сотрудники школы пугают их штрафом за отказ от прививок для детей. В первую очередь, накажут рублем тех, кто отказался от пробы Манту.

— На первом школьном собрании в этом году классный руководитель говорила о согласии родителей на некоторые прививки. Его нужно было подписать, либо написать отказ. В том числе предупредила, что если родитель отказывается от пробы Манту ребенку, то за это штрафуют. А штраф в пределах пяти тысяч рублей, — сообщила информационному сайту «Медиазавод» одна из мам.

За разъяснениями журналисты обратились в Министерство здравоохранения Челябинской области. Там объяснили, что отказ от пробы Манту — нарушение прав ребенка на профилактический осмотр. Дети должны каждый год проходить туберкулинодиагностику.

— Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. В случае отказа родителей от постановки пробы Манту, врач-фтизиатр должен провести обязательный диагностический минимум, чтобы исключить туберкулезную инфекцию у ребенка. В том числе — внутрикожную пробу с Диаскинтестом, обзорную рентгенографию органов грудной клетки, либо пройти альтернативное диагностическое тестирование. Но оно платное, — рассказали в минздраве.

В министерстве уточнили, что штрафовать за отказ от прививок или пробы Манту нельзя. Но обследование обязательно. Коммерческое как раз стоит около пяти тысяч. Видимо, родители или учителя неверно поняли информацию и приняли альтернативный вариант за штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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