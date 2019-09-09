В Челябинске отцу отказались выдавать свидетельство о рождении сына
Молодому отцу из Челябинска отказались выдать свидетельство о рождении сына. Свой отказ чиновники ЗАГСа мотивировали тем, что мужчина собрал неполный пакет документов.
В частности молодой человек, который учится на юриста, отказался сдать в ЗАГС медицинскую справку о рождении сына, которая выдается в роддоме. По мнению отца ребенка, такое требование нарушает закон «О персональных данных». Он готов был оставить в ЗАГСе копию документа, но не оригинал.
А ЗАГС стоял на своем: никаких копий! А вдруг челябинец завтра пойдет в другой районный отдел ЗАГС и зарегистрирует по этой справке еще одного ребенка, а потом получит маткапитал.
Отстаивая свою позицию, сотрудники ЗАГС сослались на то, что такая практика применяется по всей России. К тому же справка будет хранить в архивах на протяжении всей жизни человека и еще 50 лет после смерти. Но в итоге свидетельство все же выдали.
Напомним, ранее из-за собственного упрямства житель Челябинска не поступил на бюджетное место в техникум. Молодой человек отказался подписывать документ об обработке персональных данных.
К ЧИТАТЕЛЯМ
А у вас случались конфликты при оформлении документов? Если да, расскажите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU