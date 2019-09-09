2019-09-09T11:26:14+03:00
Общество

В Челябинске отцу отказались выдавать свидетельство о рождении сына

Потому что до этого мужчина сам отказался сдать справку из роддома в ЗАГС
Лидия ПЕСКОВА
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В ЗАГСе требуют документ из роддома, а отец заупрямился.В ЗАГСе требуют документ из роддома, а отец заупрямился.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Молодому отцу из Челябинска отказались выдать свидетельство о рождении сына. Свой отказ чиновники ЗАГСа мотивировали тем, что мужчина собрал неполный пакет документов.

В частности молодой человек, который учится на юриста, отказался сдать в ЗАГС медицинскую справку о рождении сына, которая выдается в роддоме. По мнению отца ребенка, такое требование нарушает закон «О персональных данных». Он готов был оставить в ЗАГСе копию документа, но не оригинал.

А ЗАГС стоял на своем: никаких копий! А вдруг челябинец завтра пойдет в другой районный отдел ЗАГС и зарегистрирует по этой справке еще одного ребенка, а потом получит маткапитал.

Отстаивая свою позицию, сотрудники ЗАГС сослались на то, что такая практика применяется по всей России. К тому же справка будет хранить в архивах на протяжении всей жизни человека и еще 50 лет после смерти. Но в итоге свидетельство все же выдали.

Напомним, ранее из-за собственного упрямства житель Челябинска не поступил на бюджетное место в техникум. Молодой человек отказался подписывать документ об обработке персональных данных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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