2019-09-09T11:38:55+03:00
Общество

В Челябинске впервые выиграл муниципальные выборы инвалид-колясочник

Ему помогла команда и активные челябинцы
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Николай Ольховский, инвалид-колясочник победил на муниципальных выборах в ЧелябинскеНиколай Ольховский, инвалид-колясочник победил на муниципальных выборах в Челябинске
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На муниципальных выборах в Калининском избирательном округе № 18 Челябинска победил общественник Николай Ольховский. Он известен челябинцам своей активной борьбой за благоустройство и доступность города.

За него отдали голоса 870 избирателей (28,7%). Соперник от КПРФ — Антон Агафонцев получил 507 голосов (16,7%), а «справедливорос» Виктор Усенко — 485 голосов (16%).

— Ближайшие годы у нас будет возможность своими руками добиваться лучшей жизни для всего района. Огромное спасибо штабу и сегодняшней команде наблюдателей, — сказал Николай Ольховский.

4 июля 2019 года он обратился к Наталье Котовой, главе Челябинска с просьбой включить его в состав рабочей группы по общественному транспорту и записал видео. В это время Ольховский находился в автобусном парке, где под открытым небом ржавеет несколько десятков дорогостоящих машин.

А после громкой истории, когда Николай не смог доехать до дома на автобусе, куда могла бы заехать его коляска, власти приняли решение закупить 65 низкопольных автобусов.

Теперь у депутата Николая Ольховского будет много работы и помощников. Кстати, он стал первым в новой истории депутатом-колясочником.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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