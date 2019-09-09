В Челябинске впервые выиграл муниципальные выборы инвалид-колясочник
На муниципальных выборах в Калининском избирательном округе № 18 Челябинска победил общественник Николай Ольховский. Он известен челябинцам своей активной борьбой за благоустройство и доступность города.
За него отдали голоса 870 избирателей (28,7%). Соперник от КПРФ — Антон Агафонцев получил 507 голосов (16,7%), а «справедливорос» Виктор Усенко — 485 голосов (16%).
— Ближайшие годы у нас будет возможность своими руками добиваться лучшей жизни для всего района. Огромное спасибо штабу и сегодняшней команде наблюдателей, — сказал Николай Ольховский.
4 июля 2019 года он обратился к Наталье Котовой, главе Челябинска с просьбой включить его в состав рабочей группы по общественному транспорту и записал видео. В это время Ольховский находился в автобусном парке, где под открытым небом ржавеет несколько десятков дорогостоящих машин.
А после громкой истории, когда Николай не смог доехать до дома на автобусе, куда могла бы заехать его коляска, власти приняли решение закупить 65 низкопольных автобусов.
Теперь у депутата Николая Ольховского будет много работы и помощников. Кстати, он стал первым в новой истории депутатом-колясочником.
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ИСТОЧНИК KP.RU