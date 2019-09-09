В Челябинске и Магнитогорске могут запретить строить новые предприятия

СЕГОДНЯ 12:07 2019-09-09T12:10:46+03:00

В Челябинске и Магнитогорске могут запретить строить новые производства. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Челябинске, Магнитогорске и других городах России могут запретить строить новые промышленные предприятия. Причина: превышение фоновых значений загрязнения атмосферного воздуха. Эта инициатива обсуждалась на совещании вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака.

Минстрою, Минэкономразвития и Роспотребнадзору уже поручено подготовить поправки в Земельный и Градостроительный кодексы к 1 октября этого года, сообщает сайт «Курс дела».

— Прорывное с экологической и санитарно-эпидимиологической точек зрения поручение содержится в протоколе совещания вице-премьера Дмитрия Козака, где рассматривались замечания РСПП, правительств Москвы и Московской области к проекту постановления «Об утверждения положения о санитарно-защитных зонах». Пойдя на многочисленные уступки промышленникам, Дмитрий Козак поручил внести революционные с санитарно-экологической точки зрения изменения в Земельный и Градостроительные кодексы. Минстрой России предстоит внести запрет на размещение новых промышленных объектов на территориях с превышением фоновых концентраций химических и биологических веществ, а также по уровню шума (физическое воздействие), — комментируют ситуацию пользователи канала «Зеленый змий».

Такое решение устранит все протесты населения загрязненных городов и станет для Минприроды и Росприроднадзора реальной возможностью снижать и регулировать негативную нагрузку на экологию.

КСТАТИ

Челябинск оказался на 186 месте в рейтинге экологического благополучия, куда вошли 200 крупных городов России.

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ИСТОЧНИК KP.RU