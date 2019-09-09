2019-09-09T12:10:46+03:00
Общество

В Челябинске и Магнитогорске могут запретить строить новые предприятия

Инициативу обсудили на совещании вице-премьера
Антонина СНЕГУРЕНКО
Поделиться:
В Челябинске и Магнитогорске могут запретить строить новые производства.В Челябинске и Магнитогорске могут запретить строить новые производства.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Челябинске, Магнитогорске и других городах России могут запретить строить новые промышленные предприятия. Причина: превышение фоновых значений загрязнения атмосферного воздуха. Эта инициатива обсуждалась на совещании вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака.

Минстрою, Минэкономразвития и Роспотребнадзору уже поручено подготовить поправки в Земельный и Градостроительный кодексы к 1 октября этого года, сообщает сайт «Курс дела».

— Прорывное с экологической и санитарно-эпидимиологической точек зрения поручение содержится в протоколе совещания вице-премьера Дмитрия Козака, где рассматривались замечания РСПП, правительств Москвы и Московской области к проекту постановления «Об утверждения положения о санитарно-защитных зонах». Пойдя на многочисленные уступки промышленникам, Дмитрий Козак поручил внести революционные с санитарно-экологической точки зрения изменения в Земельный и Градостроительные кодексы. Минстрой России предстоит внести запрет на размещение новых промышленных объектов на территориях с превышением фоновых концентраций химических и биологических веществ, а также по уровню шума (физическое воздействие), — комментируют ситуацию пользователи канала «Зеленый змий».

Такое решение устранит все протесты населения загрязненных городов и станет для Минприроды и Росприроднадзора реальной возможностью снижать и регулировать негативную нагрузку на экологию.

КСТАТИ

Челябинск оказался на 186 месте в рейтинге экологического благополучия, куда вошли 200 крупных городов России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, когда в Челябинске будет новый мэр
Банк УРАЛСИБ продлил акцию «Круглый ноль, целый год»
На Южном Урале вспышка бешенства животных
В Челябинске впервые выиграл муниципальные выборы инвалид-колясочник
В Челябинске отцу отказались выдавать свидетельство о рождении сына
В школе Челябинска родителям пригрозили 5-тысячным штрафом за отказ от Манту
Молоденькую пассажирку самолета оштрафовали в Челябинске за курение в туалете
«Сухой Порт Южноуральский» развернет агрохаб для поставок продовольственных товаров в Китай
Четверо жителей Челябинской области ответят в суде за заказное убийство бизнесмена
Пара из Челябинска победила в телешоу «Четыре свадьбы» и поедет в Париж
Результаты выборов депутатов в Челябинске 2019
Прокуратура оштрафовала организатора квестов в Челябинской области
В Челябинской области осудили заведующую детсадом, которая выписывала себе премии
Многодетный отец, которому дали условный срок за мошенничество, сможет оставить приемных детей
Аэропорт Челябинска и Курган может связать прямой поезд
Общественников возмутила свалка из бутылок молока в лесу Челябинской области
У магазина в Челябинской области заметили ядовитую гадюку
В Челябинской области Алексей Текслер объяснил причины своей победы