2019-09-09T12:16:56+03:00
Общество

На Южном Урале вспышка бешенства животных

Только на прошлой неделе жертвами смертельного вируса стали две лисы и собака
Лидия ПЕСКОВА
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Среди погибших животных - собака.Среди погибших животных - собака.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Три свежих случая бешенства зафиксировали сотрудники Россельхознадзора на территории Челябинской области.

В поселке Подольский Верхнеуральского района от смертельной болезни умерла собака, а в поселке Озерный под Карталами и в охотхозяйстве «Алексеевское» под Варной нашли трубы больных диких лис.

— Все случаи выявлены в начале сентября. В неблагополучных территориях объявлен карантин по бешенству животных. В поселке Подольский он действует на улицах Молодежная и Российская, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе Россельхознадзора по челябинской области.

В целом с начала 2019 года на территории области зафиксировано 36 случаев бешенства животных. Это на семь случаев больше, чем за данный период 2018 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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