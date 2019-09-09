На Южном Урале вспышка бешенства животных

СЕГОДНЯ 12:16 2019-09-09T12:16:56+03:00

Только на прошлой неделе жертвами смертельного вируса стали две лисы и собака

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Три свежих случая бешенства зафиксировали сотрудники Россельхознадзора на территории Челябинской области.

В поселке Подольский Верхнеуральского района от смертельной болезни умерла собака, а в поселке Озерный под Карталами и в охотхозяйстве «Алексеевское» под Варной нашли трубы больных диких лис.

— Все случаи выявлены в начале сентября. В неблагополучных территориях объявлен карантин по бешенству животных. В поселке Подольский он действует на улицах Молодежная и Российская, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе Россельхознадзора по челябинской области.

В целом с начала 2019 года на территории области зафиксировано 36 случаев бешенства животных. Это на семь случаев больше, чем за данный период 2018 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU