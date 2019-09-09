2019-09-09T12:18:09+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ продлил акцию «Круглый ноль, целый год»

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Банк УРАЛСИБ продлил акцию для компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей «Круглый ноль, целый год» до 30 сентября включительно. В акции могут принять участие клиенты, у которых в настоящее время не открыт расчетный счет в Банке УРАЛСИБ.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предлагаются специальные тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию.

Клиенты открывшие расчетный счет в Банке УРАЛСИБ в период проведения акции, получают бесплатно на свой выбор:

· 12 месяцев обслуживания в рамках пакета услуг «Бизнес-старт»

или

· 6 месяцев обслуживания в рамках пакетов услуг «Кассовый» или «Платежный»

Пакеты услуг включают набор основных сервисов, востребованных малым бизнесом: платежи, переводы в адрес физических лиц, операции с наличными, выпуск и обслуживание бизнес-карт, интернет- и мобильный банк.

Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2019 года включительно во всех офисах Банка. Подробности акции — на сайте Банка УРАЛСИБ.

Банк УРАЛСИБ активно развивает сервисы для бизнеса, многие из которых бесплатны для клиентов Банка. В числе таких сервисов — онлайн-резервирование расчетного счета, обучающая онлайн-площадка для предпринимателей Университет бизнеса, возможность регистрации бизнеса «1С-Старт» на сайте Банка. В Интернет-банке «УРАЛСИБ бизнес-online» для представителей бизнеса доступны удобные нефинансовые сервисы.

Более подробную информацию можно получить на сайте Банка УРАЛСИБ, в отделениях Банка и по телефону горячей линии для юридических лиц: 8 800-700-77-16.

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