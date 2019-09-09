«Впервые обошлись без донора»: годовалого малыша спасли в Челябинске, перелив ему его же кровь

СЕГОДНЯ 13:21 2019-09-09T13:21:32+03:00

Искать донора маленькому пациенту уже было некогда

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В Челябинской областной детской больнице провели уникальную процедуру переливания крови. Впервые в нашем регионе вместо донорского материала пациент получил свою же кровь.

— Годовалому малышу требовалась сложнейшая операция по реконструкции черепа. Операция сопровождалась обильной потерей крови. Малыш, весивший всего семь килограммов, потерял практически половину крови, — рассказывают в пресс-службе ЧОДКБ.

Во время операции медики при помощи специального оборудования собрали кровь малыша, обработали, отфильтровали и успешно возвратили ребенку. В спасении малыша принимали участие главный детский нейрохирург Челябинской области Герман Сафронов, главный детский реаниматолог области Елена Грицкова и заведующая отделением трансфузиологии ЧОДКБ Светлана Цветкова.

Маленький пациент уже пошел на поправку. Из реанимации мальчика перевели в отделение нейрохирургии.

Аутогемотрансфузия, то есть переливание собственной крови, позволяет помочь пациенту в экстренных случаях, не дожидаясь донорской крови соответствующей группы.

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ИСТОЧНИК KP.RU