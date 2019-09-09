Среди челябинских снэков нашли лучший, а три не прошли проверку
Специалисты Роскачества провели исследование и проверили, насколько полезны сухие готовые завтраки популярных марок. Не обошлось без серьезных нарушений. Три марки готовых завтраков, произведенных в Челябинске, не прошли проверку.
Всего специалисты исследовали 18 сухих завтраков популярных марок. Лишь 12 из них прошли проверку, — сообщает сайт «Курс дела».
Челябинские шоколадные шарики «ВкусВилл» содержали вредный охратоксин А и не соответствовали заявленной пищевой ценности продукта. Готовые завтраки марок «Хороший день» и «Spar», тоже из Челябинска, не соответствовали весу, указанному на упаковке, и содержали избыток сахарозы.
Готовые завтраки марки «Globus», произведенные челябинской фирмой ООО «Союзпищепром», признаны эталоном качества.
— Они соответствуют не только законодательным требованиям к безопасности и качеству, но и опережающим требованиям стандарта Роскачества. Наравне с ними идут хлопья Schär (Германия), — сообщила пресс-служба Роскачества.
Серьезные нарушения безопасности продукции допустили производители пяти торговых марок («ВкусВилл», «Дансония», «Лента», «О’Кей», Nesquik). Они не соответствовали требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» — в этих шоколадных шариках эксперты обнаружили превышение допустимого уровня содержания охратоксина А.
Рейтинг торговых марок, в продукции которых нашли токсины, обнулен, сообщило ведомство.
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ИСТОЧНИК KP.RU