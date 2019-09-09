«Круче, чем в самом зверинце»: Тимур Бразил разрисовал бетонную стену у зоопарка в Челябинске
Дорога к челябинскому зоопарку преобразилась. Художник Тимур Бразил, который прославился созданием красивых граффити на обшарпанных стенах города, разрисовал бетонный забор, вдоль которого идет дорожка в зверинец.
Попугай, пара жирафов, медведь, лисица и рысь… Это неполный перечень всех животных, украшающих уличную галерею. Для создания своих картин Тимур Бразил выбрал сочные яркие краски.
фото: соцсети.
— Теперь здесь круче, чем в само зверинце! — делятся своим восторгом в соцсетях горожане.
— Невероятная красота! Золотые руки! Спасибо!
Фото: соцсети.
А какие еще места в городе, на ваш взгляд, мог бы преобразить Тимур Бразил?
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ИСТОЧНИК KP.RU