2019-09-09T14:07:25+03:00
Общество

«Круче, чем в самом зверинце»: Тимур Бразил разрисовал бетонную стену у зоопарка в Челябинске

На свежих граффити — портреты диких животных
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Дорога к челябинскому зоопарку преобразилась. Художник Тимур Бразил, который прославился созданием красивых граффити на обшарпанных стенах города, разрисовал бетонный забор, вдоль которого идет дорожка в зверинец.

Попугай, пара жирафов, медведь, лисица и рысь… Это неполный перечень всех животных, украшающих уличную галерею. Для создания своих картин Тимур Бразил выбрал сочные яркие краски.

фото: соцсети.

фото: соцсети.

— Теперь здесь круче, чем в само зверинце! — делятся своим восторгом в соцсетях горожане.

— Невероятная красота! Золотые руки! Спасибо!

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

А какие еще места в городе, на ваш взгляд, мог бы преобразить Тимур Бразил?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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