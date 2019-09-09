2019-09-09T14:17:43+03:00
Общество

Прокуратура помогла принципиальному сироте поступить в техникум в Челябинской области

Парень не подписал согласие на обработку персональных данных
Ирина КАРЕЛИНА
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Андрей Кулагин пошел на принцип и добился своего! Фото: Личная страница героя публикации в соцсетиАндрей Кулагин пошел на принцип и добился своего! Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Прокуратура города Коркино Челябинской области провела проверку по ситуации с абитуриентом местного техникума. Напомним, 17-летний сирота не подписал согласие на обработку персональных данных и передачу их третьим лицам. Из-за этого образовательное учреждение не смогло принять у него документы. Итог — результаты экзаменов парня были аннулированы.

Андрей Кулагин вместе со своим опекуном и общественниками не согласился с таким положением вещей. Они обратились в прокуратуру.

— Администрация образовательного учреждения фактически лишила подростка права на образование, устно отказав в зачислении, а также нарушила его право на обжалование, не дав письменный мотивированный ответ по факту отказа в зачислении. Между тем несовершеннолетний, предоставив документы, фактически дал свое согласие на участие в конкурсе на поступление и обработку имеющихся специальных персональных данных, — прокомментировали ситуацию в прокуратуре.

По результатам проверки руководству Коркинского горно-строительного техникума велели устранить нарушение федерального законодательства об образовании. Принципиальный сирота зачислен в образовательную организацию!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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