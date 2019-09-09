2019-09-09T15:00:45+03:00
Происшествия

Начальник отдела ГИБДД попал под суд из-за аварии шестилетней давности

Спорное дело рассматривают в Челябинской области
Лидия ПЕСКОВА
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Решение суда огласят через неделю.Решение суда огласят через неделю.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Через неделю, 16 сентября, в Троицке огласят приговор начальнику городской ГИБДД Марату Хакимову, которого подозревают в превышении должностных полномочий.

В 2013-м году пьяный подчиненный Хакимова попал в аварию. Медицинское освидетельствование показало, что гаишник был пьян. Но в какой-то момент протокол подменили на «чистый»: по нему выходило, что виновник аварии сел за руль трезвым.

Следствию удалось докопаться до истины. В итоге суд наказал и гаишника, и сотрудника ГИБДД, подделавшего результаты экспертизы. А спустя какое-то время осужденный за подмену документа Александр Кутиков заявил, что пошел на преступление под давлением Марата Хакимова.

Срок давности привлечения к уголовной ответственности по делу уже истек. Но приговор обе стороны ждут с нетерпением. Если вина Хакимова будет доказана, он потеряет свою высокую должность. Однако его защита надеется на полное оправдание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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