2019-09-09T15:23:45+03:00
Общество

Бабушка из Челябинска несколько месяцев прятала 41-летнего алиментщика от судебных приставов

Но мужчину выдало любопытство
Лидия ПЕСКОВА
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Горе-отца искали несколько месяцев.Горе-отца искали несколько месяцев.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Евгений Б. из Челябинска задолжал родной дочери более 200 тысяч рублей. Приставы тщетно пытались заставить его вернуть девочке деньги. Платить по доброй воле 41-летний мужчина никак не хотел.

— Ни имущества, ни работы, ни денег в банках у должника не было. Не обладает он и водительскими правами, а ограничение выезда за рубеж мужчину не беспокоило. В январе горе-отец обещал приставам, что устроится на работу, но обещание не сдержал. Приставы много раз приходили к нему домой, но в дверях их встречала родная бабушка Евгения. Женщина отвечала, что внук находится в командировке, — рассказывают в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

На днях приставы в который раз выехали к Евгению. Бабушка начала им рассказывать об очередной командировке. Но в какой-то момент от балкона вглубь комнаты метнулась мужская тень. Приставы вошли в квартиру и увидели внука. Алиментщика подвело любопытство.

За уклонение от алиментов мужчину оштрафовали и приговорили к 50 часам обязательных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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