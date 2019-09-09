2019-09-09T15:57:06+03:00
Общество

Дети из многодетной семьи в Златоусте боятся идти домой

Потолки обвалились, вот-вот рухнут стены. Переселение жильцов аварийного здания откладывают уже несколько лет
Ирина КАРЕЛИНА
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Ксюша живет в страшном доме вместе с мамой, братьями и сестрами. Кадр из видео Андрея Королева.Ксюша живет в страшном доме вместе с мамой, братьями и сестрами. Кадр из видео Андрея Королева.
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Дом по адресу ул. Советская, 1 в Златоусте выглядит жутко даже снаружи.

— Мне здесь страшно, — говорит шестилетняя Ксюша, с опаской заходя в подъезд.

Она живет здесь в этом доме с мамой, братьями и сестрами. Всего в семье пятеро детей. Их соседи — бомжи, занявшие брошенные квартиры.

Внутри — просто ужас. Кажется дотронешься до стены, и здание сложится, как карточный домик. На полу лежат куски потолка. Он рухнул в прошлом году. Повезло, что никого не прибило. По фасаду — огромная трещина. Стену можно раскачать руками. В душе обвалился пол.

Дом признали аварийным в 2013 году, но до сих пор не расселили. Жители рискуют своими жизнями, оставаясь тут.

Подробности и комментарий администрации Златоуста читайте ЗДЕСЬ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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