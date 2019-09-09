Жители Челябинска собрали деньги на строительство мини-сквера на Теплотехе

СЕГОДНЯ 16:48 2019-09-09T16:51:40+03:00

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На Теплотехническом институте скоро появятся уютный карманный сквер. Его решили создать команда «Челябинского урбаниста» и местные предприниматели. Проект готов, подрядчики найдены. Деньги на строительство горожане тоже собрали. Кто перевел 100, кто 1000, кто 5000 — в итоге накопилось больше 150 тысяч.

Общественники планируют покрасить асфальт, сделать клумбы, установить освещение, поставить лавочки и замостить вытоптанный газон плиткой.

— С нами связался Антон Калюк, хозяин столовой около Теплотехнического института. Он рассказал, что хочет благоустроить пространство рядом с ней и просит нашего совета. Мы изучили пустующий пятачок, решили, что место клевое, и здесь действительно может получиться что-то интересное. Стена столовой, примыкающая к пятачку, обшита сайдингом. Но мы поговорили с собственником, и он убрал его. На стене появятся исторические фото Теплотеха, чтобы люди видели, каким этот район был раньше, — говорит лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов.

Теплотех считается одним из самых криминальных мест в Челябинске. Даже внешне это «суровое» и недружелюбное местечко. Но, вероятно, скоро здесь станет гораздо уютнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU