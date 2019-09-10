2019-09-10T11:58:05+03:00
Экономика

ВТБ размещает инвестиционные облигации на ключевую ставку Банка России

ВТБ проводит сбор заявок на инвестиционные облигации серии Б-1-39 «Ключевая ставка»
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ВТБ размещает инвестиционные облигации на ключевую ставку Банка РоссииВТБ размещает инвестиционные облигации на ключевую ставку Банка России
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ВТБ проводит сбор заявок на инвестиционные облигации серии Б-1-39 «Ключевая ставка». Доходность по инструменту зависит от значения главного индикатора денежно-кредитной политики России – ключевой ставки ЦБ РФ. Срок обращения облигаций составляет один год. Раз в полгода по ним может выплачиваться дополнительный доход в размере 9,5%-10,5% годовых (ориентир), если ставка Банка России будет находиться в заданном диапазоне: 6,7 – 7,6% для первого периода, 6,45 - 7,6% - для второго.

В случае реализации инвестиционной стратегии потенциальная доходность по инструменту может составить порядка 10% годовых. Таким образом, продукт предоставляет значительную премию к кривой ОФЗ и корпоративных облигаций короткой дюрации. Заявки на приобретение инвестиционных облигаций «Ключевая ставка» принимаются до 13 сентября 2019 г. включительно. Подать их можно дистанционно через мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции». Кроме высокого уровня потенциальной доходности продукт обладает рядом дополнительных преимуществ: полная защита капитала (в конце срока обращения облигаций инвестору возвращается 100% от номинала бумаг), возможность приобретения на ИИС, льгота по НДФЛ и отсутствие требования к статусу «квалифицированный инвестор».

Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания прокомментировал: «В условиях снижения ставок по депозитам и корпоративным облигациям мы наблюдаем повышенный спрос к инвестиционным облигациям. Потенциальная доходность таких продуктов выше, при этом риски потерять средства минимальны: облигации погашаются по номиналу. ВТБ сейчас активно расширяет линейку инвестиционных продуктов. Согласно стратегии банка, мы стараемся учитывать потребности клиентов и предлагать им максимально широкий спектр возможностей для инвестирования».

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