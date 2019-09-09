Готовится к назначению новый министр в правительстве Текслера
Пост министра промышленности Челябинской области займет Павел Рыжий. Он лидирует в конкурсе на это место. Ранее чиновник уже работал в этом ведомстве во времена экс-губернатора Дубровского. Он занимал должность замминистра.
Рыжего хорошо знают в коридорах власти. Он занимал пост вице-губернатора при Михаиле Юревиче и курировал медицину. Правда после уголовного дела Тесленко его сняли.
Министерство промышленности в 2015 году упраздняли в Челябинской области. Его решил вернуть Алексей Текслер, после своего назначения на пост главы региона. Сейчас это направление курирует Ирина Акбашева.
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ИСТОЧНИК KP.RU