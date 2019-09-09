2019-09-09T17:19:16+03:00
Политика

Готовится к назначению новый министр в правительстве Текслера

Им станет бывший заместитель губернатора, дважды терявший важный пост
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Павел Рыжий может занять пост нового министерства в Челябинской области.Павел Рыжий может занять пост нового министерства в Челябинской области.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Пост министра промышленности Челябинской области займет Павел Рыжий. Он лидирует в конкурсе на это место. Ранее чиновник уже работал в этом ведомстве во времена экс-губернатора Дубровского. Он занимал должность замминистра.

Рыжего хорошо знают в коридорах власти. Он занимал пост вице-губернатора при Михаиле Юревиче и курировал медицину. Правда после уголовного дела Тесленко его сняли.

Министерство промышленности в 2015 году упраздняли в Челябинской области. Его решил вернуть Алексей Текслер, после своего назначения на пост главы региона. Сейчас это направление курирует Ирина Акбашева.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главный следователь Челябинской области уезжает в соседнюю республику
Стала известна дата инаугурации нового губернатора Челябинской области
Жители Челябинска собрали деньги на строительство мини-сквера на Теплотехе
Дети из многодетной семьи в Златоусте боятся идти домой
Бабушка из Челябинска несколько месяцев прятала 41-летнего алиментщика от судебных приставов
Начальник отдела ГИБДД попал под суд из-за аварии шестилетней давности
ВТБ-Онлайн запустил накопительный счет «Копилка»
Итоги выборов губернатора подвели в Челябинской области
Прокуратура помогла принципиальному сироте поступить в техникум в Челябинской области
«Круче, чем в самом зверинце»: Тимур Бразил разрисовал бетонную стену у зоопарка в Челябинске
Среди челябинских снэков нашли лучший, а три не прошли проверку
«Впервые обошлись без донора»: годовалого малыша спасли в Челябинске, перелив ему его же кровь