Стала известна дата инаугурации нового губернатора Челябинской области

СЕГОДНЯ 17:25 2019-09-09T17:25:47+03:00

После нее, по словам Алексея Текслера, будут кадровые изменения

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Сегодня, 9 сентября, врио главы региона Алексей Текслер официально стал избранным губернатором Челябинской области. На выборах за него проголосовали 69,31% избирателей. Торжественное вступление в должность нового губернатора запланировано на 20 сентября. Об этом Алексей Текслер рассказал журналистам после заседания областной избирательной комиссии, на котором подвели итоги выборов.

Глава региона также заявил, что после инаугурации будут кадровые изменения. Они коснутся правительства региона, отдельных муниципалитетов. А еще пообещал назвать имя нового сенатора от Челябинской области.

На своей странице в «Инстаграме» Алексей Текслер выложил видео, в котором поблагодарил южноуральцев за поддержку.

— Обещаю также активно работать и решать насущные проблемы Челябинской области. Отдельное спасибо всем тем, кто своими наказами, ежедневными поручения, комментариями в «Инстаграме» помогал мне формировать повестку, — сказал губернатор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="262" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/731044" frameborder="0"></iframe> Алексей Текслер поблагодарил жителей Челябинской области за поддержку на выборах и участие в выборах.

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ИСТОЧНИК KP.RU