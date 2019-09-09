Главный следователь Челябинской области уезжает в соседнюю республику

СЕГОДНЯ 17:48 2019-09-09T17:48:36+03:00

Он возглавлял челябинское управление СКР почти шесть лет

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СМИ сообщили, что руководитель СУ СК России по Челябинской области Денис Чернятьев уезжает в Башкирию. Теперь он будет возглавлять управление Следственного комитета здесь. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин 7 сентября.

Как пишут наши коллеги из КП-Уфа, Денис Черятьев сменил на должности Валерия Липского, который в феврале был назначен временно исполняющим обязанности. Липский продолжит работать в Уфе на должности заместителя главы.

Генерал-лейтенанту юстиции Денису Чернятьеву 45 лет. Окончил Уральскую государственную юридическую академию. С 1996 года служил в органах прокуратуры Тюменской области. С сентября 2007 года занимал должность первого заместителя руководителя СУ СК России по Тюменской области. В 2011 году Чернятьев возглавил курганское управление СКР, в декабре 2013 — челябинское.

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ИСТОЧНИК KP.RU