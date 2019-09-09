Жителя Челябинской области порезали ножом в подъезде
Инцидент произошел в Копейске, в доме №27а по улице Славы, на прошедших выходных. Наряду Росгвардии, патрулировавшему улицы, поступило сообщение, что в подъезде этого дома — драка.
— Росгвардейцы прибыли на место и обнаружили на ступенях окровавленного 51-летнего жителя дома. Он пояснил, что в квартире, несколькими этажами выше, находятся двое мужчин, которые ранили его в живот, — рассказали в пресс-службе Росгвардии Челябинской области.
Силовики вызвали на место «скорую» и следственно-оперативную группу. А нападавших задержали. Выяснилось, что драка завязалась во время пьяной ссоры. Пострадавшего госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU