Жителя Челябинской области порезали ножом в подъезде

СЕГОДНЯ 18:28 2019-09-09T18:28:19+03:00

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Инцидент произошел в Копейске, в доме №27а по улице Славы, на прошедших выходных. Наряду Росгвардии, патрулировавшему улицы, поступило сообщение, что в подъезде этого дома — драка.

— Росгвардейцы прибыли на место и обнаружили на ступенях окровавленного 51-летнего жителя дома. Он пояснил, что в квартире, несколькими этажами выше, находятся двое мужчин, которые ранили его в живот, — рассказали в пресс-службе Росгвардии Челябинской области.

Силовики вызвали на место «скорую» и следственно-оперативную группу. А нападавших задержали. Выяснилось, что драка завязалась во время пьяной ссоры. Пострадавшего госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU