2019-09-09T18:28:19+03:00
Происшествия

Жителя Челябинской области порезали ножом в подъезде

Нападавших задержали сотрудники Росгвардии
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Драка завязалась во время пьяной ссоры.Драка завязалась во время пьяной ссоры.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Инцидент произошел в Копейске, в доме №27а по улице Славы, на прошедших выходных. Наряду Росгвардии, патрулировавшему улицы, поступило сообщение, что в подъезде этого дома — драка.

— Росгвардейцы прибыли на место и обнаружили на ступенях окровавленного 51-летнего жителя дома. Он пояснил, что в квартире, несколькими этажами выше, находятся двое мужчин, которые ранили его в живот, — рассказали в пресс-службе Росгвардии Челябинской области.

Силовики вызвали на место «скорую» и следственно-оперативную группу. А нападавших задержали. Выяснилось, что драка завязалась во время пьяной ссоры. Пострадавшего госпитализировали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске пропал больной парень
В Челябинской области к середине недели потеплеет до +22 градусов
Главный следователь Челябинской области уезжает в соседнюю республику
Стала известна дата инаугурации нового губернатора Челябинской области
Готовится к назначению новый министр в правительстве Текслера
Жители Челябинска собрали деньги на строительство мини-сквера на Теплотехе
Дети из многодетной семьи в Златоусте боятся идти домой
Бабушка из Челябинска несколько месяцев прятала 41-летнего алиментщика от судебных приставов
Начальник отдела ГИБДД попал под суд из-за аварии шестилетней давности
ВТБ-Онлайн запустил накопительный счет «Копилка»
Итоги выборов губернатора подвели в Челябинской области
Прокуратура помогла принципиальному сироте поступить в техникум в Челябинской области
«Круче, чем в самом зверинце»: Тимур Бразил разрисовал бетонную стену у зоопарка в Челябинске
Среди челябинских снэков нашли лучший, а три не прошли проверку
«Впервые обошлись без донора»: годовалого малыша спасли в Челябинске, перелив ему его же кровь