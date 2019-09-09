В Челябинской области к середине недели потеплеет до +22 градусов
На Южный Урал возвращается тепло. По прогнозу синоптиков, всю неделю будет стоять по-осеннему жаркая погода. Причем без осадков. Небольшой дождик ожидается только завтра, 10 сентября, и в воскресенье — 15 сентября.
Столбики термометров будут показывать +15, +20. А в четверг воздух прогреется до +22 градусов. Кажется, пришло бабье лето! Успевайте насладиться теплыми деньками. Прогуляйтесь в парке, можете захватить фотоаппарат и устроить фотосессию. Кстати, мы узнали, где в Челябинске можно сделать красивые осенние фото.
В Челябинске завтра ожидается +16, +18. Местами пройдет небольшой дождь.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU