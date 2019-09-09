В Челябинской области к середине недели потеплеет до +22 градусов

СЕГОДНЯ 19:01 2019-09-09T19:01:26+03:00

При этом будет сухо и солнечно

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На Южный Урал возвращается тепло. По прогнозу синоптиков, всю неделю будет стоять по-осеннему жаркая погода. Причем без осадков. Небольшой дождик ожидается только завтра, 10 сентября, и в воскресенье — 15 сентября.

Столбики термометров будут показывать +15, +20. А в четверг воздух прогреется до +22 градусов. Кажется, пришло бабье лето! Успевайте насладиться теплыми деньками. Прогуляйтесь в парке, можете захватить фотоаппарат и устроить фотосессию. Кстати, мы узнали, где в Челябинске можно сделать красивые осенние фото.

В Челябинске завтра ожидается +16, +18. Местами пройдет небольшой дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU