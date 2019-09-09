В Челябинске пропал больной парень
О местонахождении Ильи Хлызова ничего не известно уже почти сутки
Если вы видели этого парня, позвоните по указанным телефонам. Фото: Легион-СПАС
Изменить размер текста:
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС» распространили ориентировку на 18-летнего Илью Хлызова. Он пропал сегодня, 9 сентября. Парень нуждается в медицинской помощи. Возможно, поступал в городские больницы. Его разыскивают родственники, волонтеры и полиция.
Приметы: рост 170 см, плотное телосложение, темные короткие волосы.
Был одет в черную футболку с надписью на спине Pioner, синие штаны в клетку.
Если вы видели этого парня, позвоните по номерам 8-951-455-13-17, 8-900-095-52-67 Татьяна или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU