В Челябинске пропал больной парень

СЕГОДНЯ 19:32 2019-09-09T19:33:51+03:00

Если вы видели этого парня, позвоните по указанным телефонам. Фото: Легион-СПАС

О местонахождении Ильи Хлызова ничего не известно уже почти сутки

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС» распространили ориентировку на 18-летнего Илью Хлызова. Он пропал сегодня, 9 сентября. Парень нуждается в медицинской помощи. Возможно, поступал в городские больницы. Его разыскивают родственники, волонтеры и полиция.

Приметы: рост 170 см, плотное телосложение, темные короткие волосы.

Был одет в черную футболку с надписью на спине Pioner, синие штаны в клетку.

Если вы видели этого парня, позвоните по номерам 8-951-455-13-17, 8-900-095-52-67 Татьяна или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU