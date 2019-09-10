Змея попала под машину в Челябинской области

СЕГОДНЯ 05:39 2019-09-10T06:56:14+03:00

Жители Челябинской области все чаще встречают змей этой осенью. Кадр из видео Никиты Шестакова.

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В соцсети все чаще стали появляться посты о змеях. Горожане встречают их в лесах и даже в городе.

— Никогда не присматриваюсь, что лежит на дороге. Сегодня утром прошла и не заметила, пока соседка удивленно не сказала. Змея попала под машину. Ужас! Разве они не должны спрятаться? Уже ведь достаточно похолодало, — написала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК Зульфира Пахомова.

Что это была за змея, женщина не знает. Местные жители боятся, что из леса могли приползти и ядовитые гадюки.

Также южноуральцы встречают медянку — красивую змею, чья кожа переливается на солнышке. Семья из Миасса выложила в соцсети видео с такой змейкой. Люди увидели ее в лесу, когда ходили за грибами. Медянка, как и уж, не ядовита для человека.

Змеи в Челябинской области.

— Змеи сейчас готовятся к спячке, ищут место. Поэтому и стали чаще встречаться людям, — прокомментировал пользователь соцсети Андрей Качев.

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ИСТОЧНИК KP.RU