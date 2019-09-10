2019-09-10T07:57:47+03:00
Общество

Спектакль с обнаженной актрисой в ванне шокировал жителей Челябинска

Постановку показали гастролёры
Ирина Фадюшина
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Спектакль «Восемь любящих женщин». Volkovteatr.ruСпектакль «Восемь любящих женщин». Volkovteatr.ru
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Спектакль «Восемь любящих женщин», с которым приехал на гастроли ярославский театр имени Ф. Волкова, вызвал неоднозначную реакцию у челябинцев. В ходе представления актрисы сидят на унитазе, принимают ванну и бреют ноги, пишет 74.ru. Некоторые зрители не выдерживали и уходили.

— Это не театр, а шоу для кабака, — так оценила выступление гастролеров жительница Челябинска Любовь.

Однако были и те, кто оценил «бытовуху» во всей красе. Художественный руководитель озерского театра «Наш дом», посмотревший спектакль, остался доволен.

— С одной стороны, это спектакль о режиссере, художественном руководителе Евгении Марчелли и о его «любящих женщинах», а с другой, это потрясающе красивый сексуальный спектакль с ведьмами и превращениями. Интересная, очень крутая работа художника, художника по свету и прекрасный актерский ансамбль, — написал он на своей странице в соцсети.

Режиссер спектакля Евгений Марчелли позиционирует его как психический детектив с элементами комедии. По сюжету в особняке во французской глубинке собирается большая семья, но радость омрачает убийство хозяина дома. Его находят с ножом в спине, и дочери, жена, сестра, служанки, теща и свояченица погибшего задаются целью найти убийцу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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