Жительница Челябинска расплатилась за маникюр мусором

СЕГОДНЯ 06:15 2019-09-10T08:42:28+03:00

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Мастер маникюра Екатерина рассказала, как ее обманула одна клиентка. 20 июля девушка пришла по записи в салон красоты в ЖК Александровком. Ей сделали маникюр и педикюр на сумму 4000 руб. Клиентка стала рассчитываться картой, но на ней не оказалось денежных средств. Тогда девушка сказала, что сейчас быстренько сбегает за деньгами. В залог она оставила два своих пакета с вещами.

— Она так и не вернулась. А в пакете оказались сломанная деталь от детского пластмассового стульчика и старые журналы мод. В общем, вынесла мусор, — написала Екатерина Иванова в группе «Мошенники Челябинска. Черный список» в ВК.

Получается, что клиентка пришла в салон уже подготовленная, с заранее продуманным планом. Мошенницу запечатлела камера наблюдения.

— Если в отношении вас было совершено противоправное деяние или вы стали свидетелем действий злоумышленников, обращайтесь в ближайший отдел полиции или звоните 02, — напомнили в пресс-службе УМВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU